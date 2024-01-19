قضية الشرفاء” تهدّد الأردني محمود مرضي في كأس آسيا

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/متابعات

عدد القراءات 93

تستعد اللجنة التأديبية صلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتسليط عقوبة على اللاعب الأردني محمود مرضي بسبب رسالة دعم إلى فلسطين في كأس آسيا.

وأثناء مباراة ماليزيا في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا التي تدور حاليا بقطر، سجل اللاعب محمود مرضي هدفا وأثناء احتفاله رفع قميصه وكتب عليه: “هي قضية الشرفاء”، في إشارة إلى قضية فلسطين.

ويعتبر الاتحاد الآسيوي إشهار اللاعب الأردني ما كُتب على قميصه، رسالة سياسية تستدعي العقوبة وفق لوائح اللعبة.

ولم تعلّق الجهات الرسمية على العقوبة المحتملة للاّعب الأردني. ويشارك المنتخب الفلسطيني في كأس أمم آسيا حيث خسر أمام إيران وتعادل في مباراة ثانية أمام الإمارات رغم تقديم مباراة جيدة، وتنتظره مباراة ثالثة أمام هونغ كونغ للعب حظوظه من أجل التأهل.