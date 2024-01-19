البحرية الهندية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم حوثي في خليج عد

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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ذكرت البحرية الهندية اليوم الخميس، إنها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأمريكيين في خليج عدن بعد هجوم لمليشيا الحوثي عليها، وذلك في ظل تسبب التوتر في الممرات البحرية بالمنطقة في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وقالت البحرية الهندية انها وجهت سفينة حربية متمركزة في المنطقة لإنقاذ أفراد طاقم السفينة جينكو بيكاردي وعددهم 22 شخصا، ومن بينهم تسعة هنود.

ولم يصب أي من أفراد الطاقة بأذى وأُخمد حريق كان قد اندلع على متنها.

وعقب الهجوم على السفينة الأمريكية في وقت متأخر أمس الأربعاء، قال الجيش الأمريكي إن قواته نفذت هجمات على 14 صاروخا للحوثيين “كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة”.

وأبطأت هجمات الحوثي منذ نوفمبر تشرين الثاني على السفن في البحر الأحمر ومحيطه حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من احتمال اتساع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.

ويقول خبراء أمنيون وعسكريون إن الاستراتيجية التي يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيقها، وهي مزيج من الهجمات العسكرية والعقوبات المحدودة، تستهدف على ما يبدو منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع معاقبة الحوثيين في ذات الوقت.

لكن لم يتضح إذا ما كانت الاستراتيجية ستحقق هدف بايدن الرئيسي، وهو وقف هجمات الحوثيين التي تثير اضطرابا في خطوط الإمداد ومخاوف من احتمال عودة التضخم للارتفاع مجددا.