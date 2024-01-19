المركزية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة مخدرات في خليج عدن

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، مصادرة شحنة غير مشروعة من المخدرات في قارب أثناء تواجدهم في المياه الدولية لخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على حسابها في موقع “إكس”، أن فرقة السفينة إيملين تونيل للاستجابة السريعة التابعة لقوة خفر السواحل الأمريكية – صادرت شحنة غير مشروعة من المخدرات من قارب أثناء تواجدهم في المياه الدولية لخليج عدن. وكانت السفينة إيملين تونيل تعمل تحت قيادة قوة المهام المشتركة 150 وهي واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوة البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم.

وتركز قوة المهام المشتركة 150 على عمليات الأمن البحري خارج الخليج العربي. ونشرت صورة كشفت حجم أكياس المخدرات المضبوطة. وعقب اندلاع الحرب في اليمن، إثر انقلاب مليشيا الحوثي المسلّح في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، استغلت الجماعات المهربة وأغلبها من قيادات المليشيا، حالة الفلتان التي تشهدها المياه الإقليمية، ونشط بشكل رائج تهريب وتجارة المخدرات في المنطقة.

وغالباً ما تتدفق شحنات المواد المخدرة عبر إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، التي بدورها تستفيد منها في تغذية حروبها، واستخدامها في نفس الوقت سلاحاً فتاكاً ضد الشباب والمجتمع، وإغراقه في الإدمان وارتكاب الجريمة على حد سواء.