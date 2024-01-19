آخر الاخبار

مصرع 65 حوثيا خلال الأيام الماضية في جبهات القتال قناة السويس تفقد 41% من سفنها بسبب هجمات الحوثي البحرية الهندية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم حوثي في خليج عد المركزية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة مخدرات في خليج عدن إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز هجوم جديد قبالة سواحل اليمن بايدن يتحدث عن ضربات مرتقبة ضد الحوثيين صحفي يتحدث عن قرار أمريكي حصري للحوثيين.. ماذا يقصد؟ ميلشيا الحوثي تواصل تجاوزاتها للخطوط الحمراء وتفجع اسرة ناشطة حقوقية بارزة بموعد ومكان اعدام ابنتها المختطفة منذ شهور يوتيوب يفاجئ الجميع في عقاب لمستخدمي ميزة تخطي الإعلانات

إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 152

احبطت قوات الجيش، مساء اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقال مصدر إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في وادي حنش، وأجبرتها على التراجع والفرار.

و الأربعاء، افشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة

إقراء أيضاً
مصرع 65 حوثيا خلال الأيام الماضية في جبهات القتال
قناة السويس تفقد 41% من سفنها بسبب هجمات الحوثي
البحرية الهندية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم حوثي في خليج عد
المركزية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة مخدرات في خليج عدن
هجوم جديد قبالة سواحل اليمن
بايدن يتحدث عن ضربات مرتقبة ضد الحوثيين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول