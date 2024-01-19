إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز

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احبطت قوات الجيش، مساء اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.
وقال مصدر إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في وادي حنش، وأجبرتها على التراجع والفرار.
و الأربعاء، افشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة