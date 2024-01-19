إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز

الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_خاص

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احبطت قوات الجيش، مساء اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقال مصدر إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في وادي حنش، وأجبرتها على التراجع والفرار.

و الأربعاء، افشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة