بايدن يتحدث عن ضربات مرتقبة ضد الحوثيين

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس 18 يناير/كانون الثاني، إن الضربات على الحوثيين ستستمر في البحر الأحمر، حتى مع اعترافه إلى الآن بأنها لا تردع الجماعة عن العدوان في المنطقة.

وقال “بايدن” للصحفيين في البيت الأبيض: “ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم لكننا مستمرون في تنفيذها”، طبقا لما أوردت شبكة CNN الأمريكية.

وعندما سُئل، عما إذا كانت الضربات ناجحة، أجاب الرئيس: “عندما تقول إنها ناجحة، هل ستوقف الضربات الحوثيين (عن هجماتهم)؟” وقال: “لا”. “هل ستستمر؟”، وأضاف: “نعم”.