صحفي يتحدث عن قرار أمريكي حصري للحوثيين.. ماذا يقصد؟

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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علق صحفي يمني على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.

وقال الصحفي أحمد عايض: ‏لأول مرة في تاريخ تصنيف الجماعات بالإرهاب، تقوم الإدارة الأمريكية بتفصيل قرار “حصري” على الحوثيين وهو منحهم فرصة 30 يوما قبل دخول القرار مرحلة التنفيذ وتسعى قبل 30 يوما إقناع الحوثيين بالتوقف عن استهداف السفن في مياه البحر الأحمر.

وأضاف عايض: الإدارة الأمريكية لا ترى في قتل مئات الآلاف من اليمنيين على يد الحوثيين ولا سجن عشرات الآلاف من الرجال والنساء في معتقلاتهم إرهابا ولا ترى أيضا في تفجي المنازل ولا دور العبادة ولا المدارس عملا إرهابيا يستحق تصنيفهم كإرهابيين.

واختتم: كل المعايير التي تصنف بموجبها الجماعات أنها إرهابية تجاوزتها مليشيا الحوثي بل فاقت في توحشها ودمويتها جرائم داعش والقاعدة ومع ذلك ترى فيها الإدارة الأمريكية طرفا حليفا تسعى لإشراكها في العملية السياسية التي تروج لها.

مستدركا استهداف السفن هو العمل الإرهابي فقط في نظرها أما دماء اليمنيين وهتك أعراضهم ونهب ممتلكاتهم فأمر مسموح به في قاموس الطرفين.”