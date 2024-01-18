ميلشيا الحوثي تواصل تجاوزاتها للخطوط الحمراء وتفجع اسرة ناشطة حقوقية بارزة بموعد ومكان اعدام ابنتها المختطفة منذ شهور

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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تلقت أسرة الناشطة الحقوقية اليمنية "فاطمة العرولي" اتصالا هاتفيا من ميلشيا الحوثي اشعرتها بموعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام على ابنتهم التي اختطفتها الميليشيا في أغسطس 2022م في مدينة الحوبان بمحافظة تعز .

وأكد شقيق الناشطة المختطفة" طارق العرولي " في منشور على الفيسبوك رصده محرر مأرب برس إنه تلقى اتصالا من المليشيات تخبره بأن موعد إعدام شقيقته "فاطمة صالح العرولي" سينفذ أواخر فبراير المقبل وتحديدا في 21 فبراير بميدان التحرير في صنعاء.

وتعد "فاطمة العرولي" من أبرز الناشطات الحقوقيات ورئيسة اتحادات قيادة المرأة العربية

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين في مطلع شهر ديسمبر الماضي، قرارا بالإعدام بحق الناشطة العرولي بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بعد إجراءات محاكمة صوريه كرست لادانة الناشطة الحقوقية بتهم ملفقة .