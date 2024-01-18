ميلشيا الحوثي تواصل تجاوزاتها للخطوط الحمراء وتفجع اسرة ناشطة حقوقية بارزة بموعد ومكان اعدام ابنتها المختطفة منذ شهور يوتيوب يفاجئ الجميع في عقاب لمستخدمي ميزة تخطي الإعلانات ذكاء اصطناعي وتحديثات أمنية لـ 7 سنوات في هواتف سامسونغ الجديدة سامسونغ تكشف عن أحدث المواصفات في أفضل هاتف جديد قوات العمالقة الجنوبية تصد هجومًا حوثيًّا بحدود محافظتي شبوة والبيضاء وتكبدها خسائر فادحة سابقة تاريخية في دولة الكويت أول وزير خارجية من خارج الأسرة الحاكمة رئيس الأركان يشهد تدشين العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024 بالمنطقة العسكرية السابعة وقفة تضامنية لابناء مديرية ذوباب تنديدا بجرائم العدوان الصهيوني في غزة مليشيا الحوثي تستعد لإعدام مختطف على خلفية تُهم سياسية..تفاصيل المشاط يصدر قرارا فنتازيا وشيك مثير للسخرية .. هكذا ردت مليشيا الحوثي على القرار الأميركي بتصنيفها جماعة إرهابية
تلقت أسرة الناشطة الحقوقية اليمنية "فاطمة العرولي" اتصالا هاتفيا من ميلشيا الحوثي اشعرتها بموعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام على ابنتهم التي اختطفتها الميليشيا في أغسطس 2022م في مدينة الحوبان بمحافظة تعز .
وأكد شقيق الناشطة المختطفة" طارق العرولي " في منشور على الفيسبوك رصده محرر مأرب برس إنه تلقى اتصالا من المليشيات تخبره بأن موعد إعدام شقيقته "فاطمة صالح العرولي" سينفذ أواخر فبراير المقبل وتحديدا في 21 فبراير بميدان التحرير في صنعاء.
وتعد "فاطمة العرولي" من أبرز الناشطات الحقوقيات ورئيسة اتحادات قيادة المرأة العربية
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين في مطلع شهر ديسمبر الماضي، قرارا بالإعدام بحق الناشطة العرولي بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بعد إجراءات محاكمة صوريه كرست لادانة الناشطة الحقوقية بتهم ملفقة .