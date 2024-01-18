ذكاء اصطناعي وتحديثات أمنية لـ 7 سنوات في هواتف سامسونغ الجديدة

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت سامسونغ في مؤتمرها التقني الأخير عن أحدث أجهزتها الذكية، وعن هواتف الفئة "S" الجديدة التي حصلت على تقنيات لم تشهد هواتفها من قبل.

ومن بين أهم الأشياء التي حصلت عليها هواتف "S" الجديدة هي تقنيات الذكاء الاصطناعي المميزة والمساعدات الذكية التي طورتها سامسونغ، والتي يمكن التحكم بها لتعمل مع الإنترنت وبدونه، وباستخدام هذه التقنيات باتت الهواتف قادرة على توفير خدمات الترجمة الفورية لعدة لغات بدقة ممتازة.

كما أصبح بإمكان مستخدم الهاتف تحديد أي عنصر موجود في الصور على سبيل المثال ليخبره الهاتف بمعلومات تفصيلية عنه، في حال اختار المستخدم معلما سياحيا موجودا في صورة وحدده برسم دائرة حوله يبدأ الهاتف بالبحث عن معلومات حول هذا المعلم ويعطيه بيانات تفصيلية حوله، وفي حال رسم المستخدم مثلا دائرة حول نظارة موجودة في صورة ما يقوم الهاتف بالبحث عن النظارة ويعطيه معلومات عن نوعها وأفضل الأماكن لشرائها، ومعلومات حول أسعارها.

ومن الأمور المهمة التي أشارت إليها سامسونغ خلال مؤتمرها أيضا هو أن هواتف "S" الجديدة ستحصل على دعم تقني لتتلقى التحديثات الأمنية لمدة 7 سنوات، وهذه المدة لم تتوفر في أي هاتف من هواتف الشركة من قبل.

، وأصبح بإمكان المستخدم استعمال هذه التقنيات لتعديل الصور بطرق مختلفة، كما وعدت سامسونغ أن المعالجات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة ستقلل من استهلاك طاقة البطارية فيها