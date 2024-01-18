قوات العمالقة الجنوبية تصد هجومًا حوثيًّا بحدود محافظتي شبوة والبيضاء وتكبدها خسائر فادحة

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تصدت قوات العمالقة الجنوبية لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على القويم في المنطقة الحدودية بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومحافظة البيضاء؛ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت قوات العمالقة في بلاغ صحفي انها نجحت التصدي لهجوم المليشيا الحوثية على مواقعهم في جبهة القويم بحدود بيحان، وتم تكبيدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

كما استهدفت مدفعية ألوية العمالقة تعزيزات ومواقع انطلاق الهجوم الحوثي بضربات كانت موفقة، اثخنت جراح المهاجمين الحوثيين، وأجبرتهم على التراجع مهزومين خائبين.

هذا وكانت قوات العمالقة قد تصدت الأسبوع الماضي هجومين حوثيين في جبهة بيحان البيضاء، وفي جبهة سقم بالساحل الغربي، لقن أبطال العمالقة المهاجمين الحوثيين دورسًا قاسية.