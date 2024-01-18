رئيس الأركان يشهد تدشين العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024 بالمنطقة العسكرية السابعة

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، تدشين العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي 2024 في المنطقة العسكرية السابعة.
وحيا رئيس هيئة الأركان، أبطال المنطقة العسكرية السابعة.. مشيداً بالجهود التي يقومون بها دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران…مشددًا على بذل المزيد من الجهد والتدريب والتأهيل والإعداد ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
وقال الفريق بن عزيز، إن الإنجازات التي حققتها المنطقة العسكرية السابعة في مجال التدريب والتأهيل خلال الأعوام السابقة وما وصل إليه أفرادها من جاهزية قتالية عالية هي محل فخر واعتزاز القوات المسلحة.
مضيفاً أن قوات المنطقة العسكرية السابعة هي بمثابة رأس الحربة في جبهات القتال ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. من جانبه، جدد اللواء الركن محمد رسام المنتصر، العهد بالوفاء بالقسم العسكري والولاء المطلق للوطن والقيادة السياسية والعسكرية والانحياز الكامل لإرادة الشعب في معركته الوطنية المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومشروعها التدميري العابر للحدود.
شهد التدشين عرض عسكري لوحدات رمزية من قوات المنطقة العسكرية السابعة أظهر مستوى القدرات والمهارات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة.
وختام حفل التدشين، الذي حضره رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، جرى تكريم المبرزين من خريجي دورات الصاعقة