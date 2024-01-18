لماذا أعطت واشنطن 30 يوما مهلة لسريان التصنيف الحوثي؟ مسؤول في الخارجية الأمريكية يجيب

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات خاصة

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نص قرار إدراج المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية دولية على بدء سريانه بعد ثلاثين يوما الامر الذي يضع الاحتمالات باتجاهات متعددة أمام الأطراف المؤثرة والمتأثرة بهذا القرار. واكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا “ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين”.

بل هي فترة لازمة للقيام ببعض العمل والتأكد من أن هذا التصنيف سيؤثر على الحوثيين، ويضغط عليهم، مع تقليل تأثيره المحتمل على الشعب اليمني.

وأشار إلى أن تأخير التنفيذ يعتبر بمثابة أداة ضمن برامج العقوبات الأميركية، إذ تميل واشنطن لاستخدام هذا الإجراء بغية السماح للتواصل مع الشاحنين التجاريين الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن على سبيل المثال، فضلا عن السماح للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات حيوية إلى اليمنيين، للتأكد من فهم تأثير القيود وماهيتها.

وأضاف أن المهلة تبدو وكأنها أقرب إلى مهلة أخيرة للحوثيين لإعادة النظر في تصرفاتهم، فضلاً عن إمكانية التواصل الأميركي معهم، في إطار محادثات أو مفاوضات ما في حال حصلت.

وأوضح المسؤول الأميركي أنه في حال توقفت هجمات الحوثيين على السفن، فقد تبدي الإدارة الأميركية استعدادها لإعادة النظر في هذا التصنيف.

مضيفا: “نحن مستعدون للنظر في عدم دخول القرار حيز التنفيذ، إذا توقف الحوثيون غدًا عن تهديد الملاحة الدولية”.

وأردف قائلاً إن “مهلة الثلاثين يومًا ليست موعدا نهائيا؛ بل مجرد فترة تنفيذ اعتقدنا أنها ضرورية للتأكد من أننا نستطيع الوفاء بما تعهدنا به، مع محاولة تقليل أي تأثير سلبي على الشعب اليمني قدر الإمكان.