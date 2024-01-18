وقفة تضامنية لابناء مديرية ذوباب تنديدا بجرائم العدوان الصهيوني في غزة

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مديرية ذو باب المندب بمحافظة تعز، وقفة تضامنية نظمها ابناء المديرية تظامناً مع الشعب الفلسطيني؛ وتنديدا بمرور 4 أيام و100 يوم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وحيا المشاركون في الوقفة، “من هذا المنفذ الدولي الهام، الذي كان وسيظل محل اهتمام أنظار العالم”، بإجلال، ثبات الأبطال المرابطين في أرض الرباط ومسرى الرسول، والذين يسطرون ملحمة عظيمة في حب الوطن والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات.

وأكدوا في البيان الصادر عن الوقفة، موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم المزايدة والمتاجرة بها من قِبل أدوات إيران لخدمة أجندة طهران في المنطقة وعلى حساب أمن دول المنطقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأعلنوا رفضهم المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بالهجرة الطوعية، داعيين المجتمع الدولي وكل شعوب العالم إلى اتخاذ مواقف ضاغطة ضد الكيان الصهيوني تجبره على وقف حرب الإبادة الشاملة.