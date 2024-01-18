رئيس الأركان يشهد تدشين العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024 بالمنطقة العسكرية السابعة وقفة تضامنية لابناء مديرية ذوباب تنديدا بجرائم العدوان الصهيوني في غزة مليشيا الحوثي تستعد لإعدام مختطف على خلفية تُهم سياسية..تفاصيل المشاط يصدر قرارا فنتازيا وشيك مثير للسخرية .. هكذا ردت مليشيا الحوثي على القرار الأميركي بتصنيفها جماعة إرهابية لماذا يسعى بايدن في اليمن إلى إضعاف الحوثيين وليس إلى تدميرهم ؟ خبير في العلوم السياسية يفجر مفاجأة غير متوقعة حول قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ويكشف عن تلاعب أمريكي خبير بارز يكشف عن ما وراء قرار إدارة بايدن بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن في تداولات سوق العملة مساء اليوم ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟ أول تأثير مباشر للتصعيد في البحر الأحمر على أسعار ''الذهب الأسود''
شهدت مديرية ذو باب المندب بمحافظة تعز، وقفة تضامنية نظمها ابناء المديرية تظامناً مع الشعب الفلسطيني؛ وتنديدا بمرور 4 أيام و100 يوم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وحيا المشاركون في الوقفة، “من هذا المنفذ الدولي الهام، الذي كان وسيظل محل اهتمام أنظار العالم”، بإجلال، ثبات الأبطال المرابطين في أرض الرباط ومسرى الرسول، والذين يسطرون ملحمة عظيمة في حب الوطن والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات.
وأكدوا في البيان الصادر عن الوقفة، موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم المزايدة والمتاجرة بها من قِبل أدوات إيران لخدمة أجندة طهران في المنطقة وعلى حساب أمن دول المنطقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر.
وأعلنوا رفضهم المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بالهجرة الطوعية، داعيين المجتمع الدولي وكل شعوب العالم إلى اتخاذ مواقف ضاغطة ضد الكيان الصهيوني تجبره على وقف حرب الإبادة الشاملة.