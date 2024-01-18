مليشيا الحوثي تستعد لإعدام مختطف على خلفية تُهم سياسية..تفاصيل

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قال المركز الأمريكي للعدالة إن ميليشيا الحوثي تسعى لإعدام مختطف منذ أواخر العام 2016 بتهم سياسية، داعياً إلى تدخل أممي للضغط من أجل وقف هذا الحكم الذي يفتقر للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة في بيان أن الجهات القضائية والتنفيذية التابعة للحوثيين في صنعاء تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن محمد يحيى محمد إبراهيم البالغ من العمر 38 عاما والمنحدر من مديرية عبس محافظة حجة.
وأشار المركز إلى أنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد بأن المصادقة على تنفيذ الحكم سيتم خلال هذا الأسبوع. وأضاف المركز أن المواطن يحيى تعرض لتعذيب داخل السجون الحوثية وتعرض لتهديد بحبس زوجته وابنه مقابل القبول بالتهم تحت الإكراه والضغط مشيرة إلى أن المحكمة تمت دون وجود محام يمثله.