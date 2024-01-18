المشاط يصدر قرارا فنتازيا وشيك مثير للسخرية .. هكذا ردت مليشيا الحوثي على القرار الأميركي بتصنيفها جماعة إرهابية

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في قرار " فينتازي " مرتقب دشنت جماعة الحوثي ترتيبات لإصدار قانون جديد يسمح بإدراج الولايات المتحدة وإسرائيل في قائمة الإرهاب وذلك ردا على اصدار الخارجية الأمريكية امس قرارا بتصنيف الحوثيين ضمن التنظيمات الإرهابية العالمية .
ووجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء " مهدي المشاط " بإعداد مشروع قانون يسمح بإدراج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إلى قائمة الإرهاب. وتقضي التوجيهات التي أصدرها الأخير بإعداد مشروع قانون بقائمة الكيانات والدول المعادية، "للجمهورية اليمنية، ووضع الكيان الصهيوني على رأسها، واعتبار كل من يحمي إرهابه مرشحاً للإدراج فيها ما لم يراجع حساباته".