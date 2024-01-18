خبير في العلوم السياسية يفجر مفاجأة غير متوقعة حول قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ويكشف عن تلاعب أمريكي خبير بارز يكشف عن ما وراء قرار إدارة بايدن بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن في تداولات سوق العملة مساء اليوم ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟ أول تأثير مباشر للتصعيد في البحر الأحمر على أسعار ''الذهب الأسود'' أول عملية عسكرية لأمريكا ضد الحوثيين بعد اعلان اعادة تصنيفهم كإرهابيين البحرية الهندية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن اعلنت بأن الجيش في حالة تأهب.. باكستان تضرب داخل ايران وتحذرها من اي تهور أو مغامرة خاطئة الإعلان عن تجهيز قوة ضاربة.. القوات الحكومية الشرعية تدخل على خط المواجهة مع الحوثيين لتأمين البحر الأحمر منظمات إنسانية تعلن تعليق عملها في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة
اعتبر الخبير في العلوم السياسية الدكتور " عبدالله الشائجي " أن القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص تصنيف الحوثيين لم يدرج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العالم ولكن تم إدراجها باعتبارها "مجموعة إرهابية خاصة ".
وأشار الدكتور " الشائجي " في تصريحات له – رصدها مأرب برس- أن الى أن إدارة " بايدن " لم تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية كاملة ولكن كمنظمة إرهابية "مؤقتة " وهو ما يمثل نوع من التلاعب بالمفردات واشبه بلعبة الجزرة والعصا فهي تمارس أسلوب " الترهيب والترغيب " من خلال اختيار تصنيف غير مشدد وإدراج الحوثيين "كمجموعة إرهابية خاصة " وليس كتنظيم إرهابي عالمي .
وأكد الخبير البارز في العلوم السياسية أنه ووفقا للتقييمات العسكرية الأمريكية فأن
تاثر البنية التسليحية للحوثيين لم يتجاوز نسبة 30 بالمائة فقط من حجم امكانياتها التسليحية وهو ما يعني ان الضربات الامريكية والبريطانية ضد الميلشيا لم تنجح في الحد من قدرات الحوثيين الهجومية.
وأضاف د الشائجي هناك تناقضات ازدواجية في معايير إدارة بايدن…حول الحوثيين
فعندما يقومون بانقلاب على الشرعية ويرتكبون جرائم حرب في #اليمن
ويقصفون منشآت نفطية في السعودية و قاعدة الظفرة في أبوظبي التي تستضيف قوات مقاتلات وسلاح طيران أمريكية،
لا تصنّفهم إدارة بايدن منظمة إرهابية بل رفعتهم عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بعدما صنفهم ترامب منظمة إرهابية!!
بينما عندما تتضرر إسرائيل من استهداف الحوثيين لسفنها والسفن المتجهة إلى ميناء إيلات تعيد إدارة بايدن مجموعة إرهابية خاصة؟!