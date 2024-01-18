خبير في العلوم السياسية يفجر مفاجأة غير متوقعة حول قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ويكشف عن تلاعب أمريكي خبير بارز يكشف عن ما وراء قرار إدارة بايدن بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن في تداولات سوق العملة مساء اليوم ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟ أول تأثير مباشر للتصعيد في البحر الأحمر على أسعار ''الذهب الأسود'' أول عملية عسكرية لأمريكا ضد الحوثيين بعد اعلان اعادة تصنيفهم كإرهابيين البحرية الهندية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن اعلنت بأن الجيش في حالة تأهب.. باكستان تضرب داخل ايران وتحذرها من اي تهور أو مغامرة خاطئة الإعلان عن تجهيز قوة ضاربة.. القوات الحكومية الشرعية تدخل على خط المواجهة مع الحوثيين لتأمين البحر الأحمر منظمات إنسانية تعلن تعليق عملها في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة
اعتبر الخبير العراقي البارز في الشئون الاستراتيجية وكبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث "لقاء مكي"ان الولايات المتحدة أدركت فشل الضربات العسكرية التي نفذتها بمشاركة بريطانيا ضد الحوثيين في تحقيق أهدافها وهو ما دفعها إلى إصدار قرار بإدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية .
وقلل "مكي " في مداخلة له على شاشة الجزيرة -تابعها مأرب برس - من تأثير قرار ادراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء ضمن التنظيمات الإرهابية في العالم قرار متخبط ، كون قيادات الحوثيين ليس لديها حسابات وارصدة مالية في البنوك الأمريكية وليس هناك زيارات لقياداتها إلى الولايات المتحدة معتبرا ان القرار ليس الهدف منه ممارسة ضغوط على الحوثيين لوقف تصعيدهم في البحر الأحمر وأن تأثير القرار ينحصر في فرض قيود ذات طابع مالي يتعلق بتجميد الأرصدة وحظر مصادر التمويل للميلشيا .
ولفت الخبير في الشئون الاستراتيجية إلى ان القرار الأمريكي يمثل انعكاس لفشل إدارة بايدن في التعامل مع تهديدات الحوثيين معتبرا ان إلغاء بايدن قرارا مماثلا لإدارة سلفه الرئيس السابق "ترمب" ثم العودة لإصدار ذات القرار يكشف حالة من التخبط الأمريكي.