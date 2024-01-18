خبير بارز يكشف عن ما وراء قرار إدارة بايدن بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبر الخبير العراقي البارز في الشئون الاستراتيجية وكبير الباحثين في مركز الجزيرة للدراسات والبحوث "لقاء مكي"ان الولايات المتحدة أدركت فشل الضربات العسكرية التي نفذتها بمشاركة بريطانيا ضد الحوثيين في تحقيق أهدافها وهو ما دفعها إلى إصدار قرار بإدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية .

وقلل "مكي " في مداخلة له على شاشة الجزيرة -تابعها مأرب برس - من تأثير قرار ادراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء ضمن التنظيمات الإرهابية في العالم قرار متخبط ، كون قيادات الحوثيين ليس لديها حسابات وارصدة مالية في البنوك الأمريكية وليس هناك زيارات لقياداتها إلى الولايات المتحدة معتبرا ان القرار ليس الهدف منه ممارسة ضغوط على الحوثيين لوقف تصعيدهم في البحر الأحمر وأن تأثير القرار ينحصر في فرض قيود ذات طابع مالي يتعلق بتجميد الأرصدة وحظر مصادر التمويل للميلشيا .

ولفت الخبير في الشئون الاستراتيجية إلى ان القرار الأمريكي يمثل انعكاس لفشل إدارة بايدن في التعامل مع تهديدات الحوثيين معتبرا ان إلغاء بايدن قرارا مماثلا لإدارة سلفه الرئيس السابق "ترمب" ثم العودة لإصدار ذات القرار يكشف حالة من التخبط الأمريكي.