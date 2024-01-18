فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن في تداولات سوق العملة مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1545
بيع الدولار 1552
شراء السعودي 407
بيع السعودي 409