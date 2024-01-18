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فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن في تداولات سوق العملة مساء اليوم

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس

الاسعار في صنعاء  

شراء الدولار               527

بيع الدولار                  529

شراء السعودي           139.70

بيع السعودي             140.10

 

أسعار الصرف في عدن

 

شراء الدولار               1545

بيع الدولار                  1552

شراء السعودي             407

بيع السعودي                409

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