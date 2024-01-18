أول تأثير مباشر للتصعيد في البحر الأحمر على أسعار ''الذهب الأسود'' أول عملية عسكرية لأمريكا ضد الحوثيين بعد اعلان اعادة تصنيفهم كإرهابيين البحرية الهندية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن اعلنت بأن الجيش في حالة تأهب.. باكستان تضرب داخل ايران وتحذرها من اي تهور أو مغامرة خاطئة الإعلان عن تجهيز قوة ضاربة.. القوات الحكومية الشرعية تدخل على خط المواجهة مع الحوثيين لتأمين البحر الأحمر منظمات إنسانية تعلن تعليق عملها في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين طبول الحرب تدق بين باكستان وإيران.. تفاصيل القصة هزة أرضية وزلزال يهز وسط تركيا حكومة جديدة في الكويت و أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة
أعلنت البحرية الهندية أنها استجابت لنداء استغاثة لسفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن.
وأوضحت ان سفينة تابعة للبحرية الهندية، اليوم الخميس استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، في خليج عدن.