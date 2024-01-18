البحرية الهندية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- رويترز

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