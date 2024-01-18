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البحرية الهندية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- رويترز
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أعلنت البحرية الهندية أنها استجابت لنداء استغاثة لسفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن.

وأوضحت ان سفينة تابعة للبحرية الهندية، اليوم الخميس استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، في خليج عدن.

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