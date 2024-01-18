اعلنت بأن الجيش في حالة تأهب.. باكستان تضرب داخل ايران وتحذرها من اي تهور أو مغامرة خاطئة الإعلان عن تجهيز قوة ضاربة.. القوات الحكومية الشرعية تدخل على خط المواجهة مع الحوثيين لتأمين البحر الأحمر منظمات إنسانية تعلن تعليق عملها في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين طبول الحرب تدق بين باكستان وإيران.. تفاصيل القصة هزة أرضية وزلزال يهز وسط تركيا حكومة جديدة في الكويت و أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة معركة الانتخابات المحلية في تركيا تشتعل... وسباق شرس في إسطنبول باكستان تعلن الحرب وتنفيذ ضربات عسكرية داخل عمق إيران الجيش الأميركي يعلن قصف 14 منصّة صواريخ للحوثيين
كثّف خفر السواحل اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، دورياته في الممر المائي الهام البحر الاحمر، مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.
وكشف الرائد فتحي معلم قائد قوات خفر السواحل بمدينة الخوخة، أن مهمة قواته تكمن برصد تحركات الحوثيين ومنع دورياتهم من التقدم نحو الممرات الدولية.
وأضاف أنه يتهم تجهيز قوة ضاربة للتصدي لأي تحرك عبر تكثيف دوريات الزوارق في البحر الأحمر.
بدوره، أوضح أحمد ياسين، مسؤول المراقبة في خفر السواحل اليمنية بالبحر الأحمر، أن قواته جاهزة وبإمكانياتها مواجهة أي أعمال عدائية داخل الساحل ومجابهة القرصنة ومكافحة التهريب والحفاظ على المياه الإقليمية من أي اعتداء، وكذلك حماية السفن.
ووجه رسالة بأن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمياه الدولية آمنة.