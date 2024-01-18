الإعلان عن تجهيز قوة ضاربة.. القوات الحكومية الشرعية تدخل على خط المواجهة مع الحوثيين لتأمين البحر الأحمر

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 177

كثّف خفر السواحل اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، دورياته في الممر المائي الهام البحر الاحمر، مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.

وكشف الرائد فتحي معلم قائد قوات خفر السواحل بمدينة الخوخة، أن مهمة قواته تكمن برصد تحركات الحوثيين ومنع دورياتهم من التقدم نحو الممرات الدولية.

وأضاف أنه يتهم تجهيز قوة ضاربة للتصدي لأي تحرك عبر تكثيف دوريات الزوارق في البحر الأحمر.

بدوره، أوضح أحمد ياسين، مسؤول المراقبة في خفر السواحل اليمنية بالبحر الأحمر، أن قواته جاهزة وبإمكانياتها مواجهة أي أعمال عدائية داخل الساحل ومجابهة القرصنة ومكافحة التهريب والحفاظ على المياه الإقليمية من أي اعتداء، وكذلك حماية السفن.

ووجه رسالة بأن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمياه الدولية آمنة.