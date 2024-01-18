أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الضربات الأميركية الجديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن دفعت إلى ارتفاع أسعار النفط في مؤشر على تزايد التهديدات في البحر الأحمر. وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 78.27 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا إلى 73.18 دولار.

تحالف من 4 شركات مصرية يعتزم استيراد الغاز الصخري الأميركي قصص اقتصادية خاصتحالف من 4 شركات مصرية يعتزم استيراد الغاز الصخري الأميركي وقالت منظمة أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025، نقلاً عن وكالة "رويترز". وتتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد.

ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز، إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.

وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء