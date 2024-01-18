هزة أرضية وزلزال يهز وسط تركيا

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط البلاد.

وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 09:05 صباح اليوم في منطقة يحيالي.

وأضافت أن مركزها وقع على عمق 19 كيلومترا.