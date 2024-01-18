آخر الاخبار

منظمات إنسانية تعلن تعليق عملها في اليمن.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين طبول الحرب تدق بين باكستان وإيران.. تفاصيل القصة هزة أرضية وزلزال يهز وسط تركيا حكومة جديدة في الكويت و أول وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة معركة الانتخابات المحلية في تركيا تشتعل... وسباق شرس في إسطنبول باكستان تعلن الحرب وتنفيذ ضربات عسكرية داخل عمق إيران الجيش الأميركي يعلن قصف 14 منصّة صواريخ للحوثيين واشنطن تعلن عن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في صنعاء فرع هيئة الأدوية بمأرب يتلف خمسة أطنان من الأدوية المنتهية

هزة أرضية وزلزال يهز وسط تركيا

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 198

  

أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط البلاد.

وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 09:05 صباح اليوم في منطقة يحيالي.

وأضافت أن مركزها وقع على عمق 19 كيلومترا. 

إقراء أيضاً
مأرب: تدشين مشروع بناء الشبابي بثلاثة عشر تخصص نوعي يلبي الإحتياج الفعلي للشباب
كهرباء عدن تخرج عن الخدمة نتيجة نفاذ المازوت والوقود
احذروا القيام بهذا الأمر في السيارة.. قد تؤثر سلباً على الخصوبة !
على عمق 12 متر.. مواطن ينقذ حماره من حفرة ليكتشف بعدها انها بوابة لترسانة من الذه
قصة مذهلة ومغامرة ناجحة.. من مديرة مبيعات أسترالية إلى عرش للدنمارك
شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول