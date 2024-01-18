باكستان تعلن الحرب وتنفيذ ضربات عسكرية داخل عمق إيران

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، صباح اليوم (الخميس)، تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: «نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية».

وذكر البيان أن عددا من «الإرهابيين» قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل ثلاث نساء على الأقل وأربعة أطفال في هجوم صاروخي نفّذته باكستان، اليوم، على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي، بأن «باكستان هاجمت قرية حدودية إيرانية بصواريخ.. قتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم غير إيرانيين».

وكانت باكستان قد وجهت تحذيراً لإيران من «عواقب وخيمة» بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، يوم أمس، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان المجاورة ، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة «جيش العدل» المتشددة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وانتقدت باكستان وقوع الهجوم على الرغم من أن هناك عدة قنوات اتصال بين البلدين. واستدعي القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة احتجاجا على ذلك.

وفي الأشهر الماضية، بدأت إيران مشاريع مشتركة مع باكستان المسلحة نووياً. كما أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع الحالي