معركة الانتخابات المحلية في تركيا تشتعل... وسباق شرس في إسطنبول باكستان تعلن الحرب وتنفيذ ضربات عسكرية داخل عمق إيران الجيش الأميركي يعلن قصف 14 منصّة صواريخ للحوثيين واشنطن تعلن عن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في صنعاء فرع هيئة الأدوية بمأرب يتلف خمسة أطنان من الأدوية المنتهية ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟ شاهد.. القسام توثق لحظة تفجير دبابة ميركافا صهيونية وتكشف ما استولت عليه تحذيرات دولية من كارثة مباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن في 2024 مصادر تكشف عن دورات عسكرية في جامعة صنعاء إجبارية مشعل: يجب إنهاء الاحتلال ونرفض مصطلح حل الدولتين
أعلن الجيش الأميركي أنّه قصف فجر اليوم (الخميس) في اليمن، 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، في رابع جولة من الضربات الغربية التي تستهدف جماعة الحوثي في غضون أسبوع.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، إنّ «هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة».
وتابع البيان، أن ضربات الجيش الأميركي ضد الحوثيين «تهدف لإضعاف قدرتهم على مواصلة هجماتهم المتهورة على الملاحة الدولية والتجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن