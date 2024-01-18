الجيش الأميركي يعلن قصف 14 منصّة صواريخ للحوثيين

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 160

أعلن الجيش الأميركي أنّه قصف فجر اليوم (الخميس) في اليمن، 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، في رابع جولة من الضربات الغربية التي تستهدف جماعة الحوثي في غضون أسبوع.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، إنّ «هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة».

وتابع البيان، أن ضربات الجيش الأميركي ضد الحوثيين «تهدف لإضعاف قدرتهم على مواصلة هجماتهم المتهورة على الملاحة الدولية والتجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن