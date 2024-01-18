الجيش الأميركي يعلن قصف 14 منصّة صواريخ للحوثيين واشنطن تعلن عن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في صنعاء فرع هيئة الأدوية بمأرب يتلف خمسة أطنان من الأدوية المنتهية ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟ شاهد.. القسام توثق لحظة تفجير دبابة ميركافا صهيونية وتكشف ما استولت عليه تحذيرات دولية من كارثة مباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن في 2024 مصادر تكشف عن دورات عسكرية في جامعة صنعاء إجبارية مشعل: يجب إنهاء الاحتلال ونرفض مصطلح حل الدولتين قاربت الـ24500.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إعلام عبري: نصف كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي يرفض دخول غزة
أكدت وسائل إعلام أميركية، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات لأهداف تابعة للحوثيين في اليمن للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، وسط تواصل هجمات الجماعة المسلحة ضد السفن التجارية.
وأوضح مسؤول أميركي لشبكة «سي.بي.إس»، أن القصف استهدف عدة مواقع كانت معدة لشن هجمات.
وقصف الحوثيون، أمس، سفينة مملوكة لأميركا وفقاً لبيان أصدرته القيادة المركزية الأميركية.
وقال البيان، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، إن قصفاً شنته الولايات المتحدة وبريطانيا استهدف عدداً من المحافظات اليمنية.
وأشارت إلى أن الهجوم شمل محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة