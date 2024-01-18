واشنطن تعلن عن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في صنعاء

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكدت وسائل إعلام أميركية، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات لأهداف تابعة للحوثيين في اليمن للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، وسط تواصل هجمات الجماعة المسلحة ضد السفن التجارية.

وأوضح مسؤول أميركي لشبكة «سي.بي.إس»، أن القصف استهدف عدة مواقع كانت معدة لشن هجمات.

وقصف الحوثيون، أمس، سفينة مملوكة لأميركا وفقاً لبيان أصدرته القيادة المركزية الأميركية.

وقال البيان، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، إن قصفاً شنته الولايات المتحدة وبريطانيا استهدف عدداً من المحافظات اليمنية.

وأشارت إلى أن الهجوم شمل محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة