فرع هيئة الأدوية بمأرب يتلف خمسة أطنان من الأدوية المنتهية

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أتلف فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة مأرب أمس، كميات جديدة من الأدوية منتهية الصلاحية في المحافظة.
وأوضح رئيس فرع هيئة الأدوية بمأرب الدكتور عادل القردعي في تصريح لموقع محافظة مأرب بأن عددا من شركات الأدوية في المحافظة تقدمت إلى فرع الهيئة بطلب إتلاف كميات من أدويتها المنتهية الصلاحية.
مشيرا إلى أن فريق مختص من فرع الهيئة وبالتنسيق مع صندوق النظاقة والتحسين نفذ عملية الإتلاف لخمسة أطنان من الأدوية المسلّمة من الشركات بشكل طوعي بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكان فرع هيئة الأدوية بمأرب قد أتلف الأسبوع الماضي أربعة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية التي تم ضبطها من الأسواق في المحافظة خلال العام المنصرم 2023م