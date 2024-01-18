شاهد.. القسام توثق لحظة تفجير دبابة ميركافا صهيونية وتكشف ما استولت عليه

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مشاهد قالت لاستهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا شرق مخيم البريج بقذيفة “الياسين 105”.

كما نشرت الكتائب مشاهد قالت إنها “من الاستيلاء على طائرتين من نوع “سكاي لارك” بمدينة غزة”.



وفي بيان عسكري على منصة “تلغرام” قالت إنها “تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام أنها “تقصف ثكنة “ليمان” العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخاً إنطلاقاً من جنوب لبنان في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان”.

على الجانب الآخر، أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم ضابط بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى اليوم.

وأوضح الجيش في بيان إن الجنديين القتيلين أحدهما قُتل في جنوب غزة والثاني ضابط قُتل في حادث سير لآليات عسكرية في مركز إسرائيل.