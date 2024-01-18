مصادر تكشف عن دورات عسكرية في جامعة صنعاء إجبارية

الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر إعلامية، بأقدام مليشيا الحوثي على فرض دورات عسكرية لمنتسبي جامعة صنعاء استعدادا للحرب.

وقالت المصادر أن رئاسة الجامعة الخاضعة لسيطرت مليشيا الحوثي أجبرت الموظفين على حضور دورات تعليم السلاح من الساعة 2 ظهراً حتى الـ6 مساءً داخل الحرم الجامعي كل يوم وابتداء من اليوم الاربعاء..

وأشارت إلى أن موظفي ومنتسبي الجامعة تعرضوا لتهديدات في الوظيفة والاتهام بمساندة التحالف في حالة الرفض وعدم المشاركة.

وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية مساء اليوم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، واستمرار تهديدها لحركة الملاحة الدولية في المنطقة.