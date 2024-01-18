تحذيرات دولية من كارثة مباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن في 2024 مصادر تكشف عن دورات عسكرية في جامعة صنعاء إجبارية مشعل: يجب إنهاء الاحتلال ونرفض مصطلح حل الدولتين قاربت الـ24500.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إعلام عبري: نصف كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي يرفض دخول غزة هل سيحذو الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن بتصنيف حركة الحوثيين المدعومة من إيران منظمة إرهابية؟ حمدان: تشكيل أيّ حكومة فلسطينية جديدة هو شأن وطني داخلي يغيب عن الكان بسبب الإصابة.. النيجيري عمر صديق يظهر مع فريقه اليمن في أعلى معدلات الجوع من بين 17 دولة مشمولة ..تقرير ماذا يعني تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية؟ يجيب عليها مستشار الأمن القومي الأمريكي
أفادت مصادر إعلامية، بأقدام مليشيا الحوثي على فرض دورات عسكرية لمنتسبي جامعة صنعاء استعدادا للحرب.
وقالت المصادر أن رئاسة الجامعة الخاضعة لسيطرت مليشيا الحوثي أجبرت الموظفين على حضور دورات تعليم السلاح من الساعة 2 ظهراً حتى الـ6 مساءً داخل الحرم الجامعي كل يوم وابتداء من اليوم الاربعاء..
وأشارت إلى أن موظفي ومنتسبي الجامعة تعرضوا لتهديدات في الوظيفة والاتهام بمساندة التحالف في حالة الرفض وعدم المشاركة.
وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية مساء اليوم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، واستمرار تهديدها لحركة الملاحة الدولية في المنطقة.