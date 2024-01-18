مشعل: يجب إنهاء الاحتلال ونرفض مصطلح حل الدولتين

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قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن الفلسطينيين يرفضون مصطلح حل الدولتين ويأملون في إنهاء وجود القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضح مشعل أن مصطلح حل الدولتين أُعيد إحياؤه بعد 7 أكتوبر لتعويم القضية ومحاولة تغطية جرائم المحتل المرتكبة في قطاع غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يطالب بتحرير الأرض والتخلص من الاحتلال وإنشاء دولته.
وكشف القيادي في حماس أن “الحركة بينت في وثيقتها السياسية عام 2017 أنه في سبيل تشكيل أرضية وبرنامج وطني مشترك مع القوى الفلسطينية ومع الموقف العربي نقبل بدولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وباستقلالية كاملة ومع حق العودة دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني”.
وأشار إلى أن “هذا الموقف يأتي لتسهيل التوافق الفلسطيني والتوافق العربي في هذه المرحلة؛ لكن دون التخلي عن أي جزء من حقنا أو من أرضنا ودون الاعتراف بالكيان الغاصب”.
وتابع مشعل خلال استضافته في بودكاست عَمار: “إن الغرب يتحدث عن أن معركة 7 أكتوبر فتحت أفقا لموضوع الرؤية السياسية ومن هنا يعودون إلى بضاعتهم القديمة وهي حل الدولتين”.
وزاد المسؤول الفلسطيني: “حماس لا تقبل بمصطلح حل الدولتين وهو مرفوض، لأنه يعنى أن لنا دولة موعودة في الوقت المطلوب أن نعترف بشرعية الدولة الأخرى التي هي الكيان الصهيوني وهذا مرفوض رفضا قاطعا”.
وتساءل مشعل قائلا: “لماذا الفلسطيني عليه أن يقبل بخُمس أرضه ويصبح هذا هو الحل النهائي؟”، مبينا أن حدود 67 تمثل 21% أي خُمس فلسطين.
وأشار القيادي في حركة حماس إلى “وجود إجماع على أنه لا تراجع عن الحق في فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش أو خليج العقبة”، مضيفا: “هذا حقنا الفلسطيني ووجودنا في هذه الأرض حديثا وقديما، والكيان الصهيوني طارئ علينا منذ عام 48.”