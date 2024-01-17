حمدان: تشكيل أيّ حكومة فلسطينية جديدة هو شأن وطني داخلي

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إنّ تشكيل أيّ حكومة فلسطينية جديدة هو شأن وطني داخلي.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي، أنّ النازحين في قطاع غزة يعيشون مأساة حقيقية لا يمكن وصفها مع انعدام مقوّمات الحياة، وأنّ أكثر من 800 ألف فلسطيني يواجهون حرب تجويع.

وأشار إلى أنّ أكثر من 60 ألف جريح منذ بدء العدوان محرومون من السفر للعلاج، لافتا إلى أنّ الاحتلال نفّذ أكثر من 2000 مجزرة خلّفت ما يزيد عن 31 ألفا من الشهداء والمفقودين.

وأكّد أسامة حمدان أنّ كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة واقتدار، لافتا إلى أنّ الضفة الغربية تواصل دورها في الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه. وحمّل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال، قائلا: ” نحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن مسؤولية حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني”، داعيا الحكومة الألمانية إلى التراجع عن دعم الكيان الصهيوني.

وأكّد أنّ استمرار الاحتلال في جرائمه بغزة وصمة عار على كل المتخاذلين الذين تقاعسوا عن تجريم الاحتلال. ودعا أسامة حمدان، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى كسر حصار غزة فورا. وشدّد على أنّ الاستقرار في المنطقة لن يتحقّق إلّا بوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال.