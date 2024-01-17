يغيب عن الكان بسبب الإصابة.. النيجيري عمر صديق يظهر مع فريقه

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 139

تتواصل الحوادث الطريفة في كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، وهذه المرة بطلها اللاعب النيجيري عمر صديق.

عمر صديق الذي كان ضمن قائمة المنتخب النيجيري المشاركة في الكان، تعرّض لإصابة خلال مباراة ودية أمام غينيا في أبو ظبي يوم 12 جانفي الجاري، وأعلن غيابه عن الكان بشكل رسمي باعتبار أن الإصابة ستُبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وبينما ظنّ الجميع أن اللاعب عاد إلى أوروبا لتلقي العلاج في إسبانيا، ها هو يظهر في تدريبات فريقه ريال سوسييداد ويستعد لخوض مباراة كأس ملك إسبانيا الليلة الأربعاء 17 جانفي أمام أوساسونا.

وحسب فريق ريال سوسييداد فإن اللاعب موجود في قائمة مباراة الليلة، وهو ما يعني أنه جاهز للعب، وما يجعله والفريق الطبّي الذي شخّص إصابته في موضع اتهام حول حقيقة ما حدث.

وسبق أن خسرت نيجيريا خدمات المهاجم فيكتور بونيفاس الذي أعلن غيابه بسبب الإصابة. وتعثّر “نسور” نيجيريا في مباراة الجولة الأولى أمام غينيا الاستوائية في الكان، ويستعدون لمباراة قوية غدا أمام الكوت ديفوار