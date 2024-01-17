ماذا يعني تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية؟ يجيب عليها مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الارهاب سيكون ساريًا خلال 30 يومًا. وقال سوليفان إن هذا القرار يأتي في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، والتي اعتبرها “غير مسبوقة”.

أوضح سوليفان أن الهدف من هذا التصنيف هو الضغط على الحوثيين للابتعاد عن إيران، وأن الولايات المتحدة تتطلع للحيلولة دون توسع نفوذ إيران في المنطقة. من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، معتبرًا إياها “هجماتٍ غير مسبوقة”.

وقال بلينكن إن هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين. وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وصف مطلع الأسبوع الجاري، الحوثيين بأنهم تنظيم إرهابي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الرد على سلوكهم المثير للغضب. وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لضمان استقرار المنطقة وأمان الملاحة الدولية. يأتي هذا التصنيف في سياق استنكار دولي للهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر، ويظهر تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة اليمنية.

ويعد إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية خطوة كبرى في التصعيد الأمريكي تجاه الجماعة. ويفرض هذا التصنيف قيودًا اقتصادية ومالية على الحوثيين، ويجعل من الصعب على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معهم. كما أنه يفتح الباب أمام الولايات المتحدة والدول الأخرى لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد المليشيات الحوثية في اليمن