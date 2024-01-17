البحرية البريطانية: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف سفينة قبالة عدن

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاربعاء، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيرة قبالة مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت البحرية البريطانية في بلاغ لها، إنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن.

وأضاف التقرير أن إحدى السفن أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها قبل أن يتم إخماده، بحسب ما قاله ربان السفينة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم تسجيل وقوع أي ضحايا في طاقم السفينة التي أصبحت آمنة مع طاقمها.

ويأتي الحادث عقب ساعات قليلة من إعادة تصنيف الإدارة الامريكية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، رداً على هجماتهم المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستمرار تهديدها لحركة الملاحة الدولية في المنطقة