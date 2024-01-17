أجواء مشحونة بالتوتر تهيمن على ساحل حضرموت والانتقالي يصدر بيانا عاجلا ويتوعد والمحافظ يلتقي قائد قوات الدعم والأسناد السعودي

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت "رفضها المطلق لاستقدام أي قوة إلى ساحل حضرموت، داعية أبناء المحافظة إلى مؤازرة قوات النخبة الحضرمية، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف إضعافها وإسقاطها و التعدي على صلاحياتها في حماية وتأمين مدينة المكلا ومديريات الساحل".

وحمل الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت كامل المسؤولية للجهة التي منحت اليوم الإذن بدخول قوات إلى المكلا، متوعدة بالتصعيد، إذا لم تنسحب تلك القوات، لافتة إلى أنها ليست ضد قوات درع الوطن، لكنها مع نشرها لتأمين مناطق الوادي والصحراء.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات حول محاولة قوات تابعة لوحدات "درع الوطن" التابعة للرئاسة والمشكلة بدعم سعودي السيطرة على مناطق جديدة في ساحل حضرموت قبيل ان تصدر تعليمات لقوات النخبة الحضرمية لمنعها وهو تسبب في تصاعد التوتر واضطرار قوات "درع الوطن " الى الانسحاب الى "سيئون".

وتزامنت التطورات الطارئة في ساحل حضرموت مع لقاء عقده في المكلا محافظ حضرموت "مبخوت مبارك بن ماضي،" اليوم مع قائد قوات الدعم والأسناد بالمملكة العربية السعودية لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان بن عبدالله البقمي حيث كرس اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وأركان المنطقة العميد محمد عمر اليميني، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت العميد مطيع المنهالي والعميد ركن عبدالله بن حبيش، ورئيس العمليات المشتركة العميد ركن صالح باشميل لمناقشة الوضع الأمني والإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن بالمحافظة.