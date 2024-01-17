مليشيا الحوثي تنفذ حملة تجنيد عشوائية في مناطق سيطرتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي السفير الأمريكي ويذكر بالتعنت المستمر للمليشيا إزاء مساعي السلام وصول أول طائرة عسكرية عربية محملة بالأدوية إلى غزة عاجل ..أول رد للحوثيين على قرار واشنطن ادراجهم ضمن قائمة الإرهاب العالمية الهلال السعودي يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي عاجل ..واشنطن تحسم خياراتها وتعلن الحوثيين منظمة إرهابية عالمية مليشيا الحوثي تقتل مواطناً أمام أسرته وتختطف أربعة من أشقائه بعد مداهمة منزله بهذه المحافظة ميلشيا الحوثي تعزز مناطق سيطرتها بجنوب الحديدة وتحشد لنقاط التماس مع القوات المشتركة تحسبا لمواجهات محتملة مليشيا الحوثي تقصف بصواريخ الكاتيوشا منطقة مريس بالضالع وكالة استخباراتية تنشر خارطة مخازن الحوثي للصواريخ مع مواقع إطلاقها وأهدافها المحتملة .. تفاصيل
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن.
وناقش اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومستجدات الوضع اليمني والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك عسكرة المليشيات الحوثية للبحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة الدولية.
وجدد الرئيس العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وذكر العليمي بالتعنت المستمر من قبل المليشيات الحوثية إزاء مساعي السلام، بما في ذلك رفضها كافة المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، فضلا عن هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية ما يستدعي اتخاذ مواقف دولية حازمة.
بالتعنت المستمر للمليشيا إزاء مساعي السلام حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء شلال شايع.