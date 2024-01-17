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وصول أول طائرة عسكرية عربية محملة بالأدوية إلى غزة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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وصلت اليوم الأربعاء طائرة عسكرية قطرية إلى مطار العريش المصري، محملة بالأدوية المخصصة للمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" وأدوية ومساعدات لسكان قطاع غزة.

واستقبل مطار العريش خلال الساعات القليلة الماضية طائرة قادمة من فرنسا تابعة لمنظمة الصحة العالمية محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تقدر بحوالي 31.324 طن، وطائرة قادمة من قطر تحتوى على مواد غذائية ومراتب تقدر بحوالي 8.500 طن.

ووصلت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في ‎غزة سيغريد كاغ إلى المطار الواقع بشمال سيناء، حيث ستقوم بجولة تفقدية في مخازن المطار اللوجستية.

وأعلن وزير الخارجية القطري أن الأدوية للرهائن والمساعدات والأدوية لسكان قطاع غزة ستصل اليوم إلى العريش في مصر على متن طائرة عسكرية قطرية، وسيتم نقلهم لاحقا إلى غزة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أعلن أمس الثلاثاء "نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".

من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية البدء في نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة اعتبارا من الأربعاء

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