عاجل ..أول رد للحوثيين على قرار واشنطن ادراجهم ضمن قائمة الإرهاب العالمية

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اعتبر ناطق الحوثيين الرسمي "محمد عبد السلام" ان قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية لم يكن مفاجئا للجماعة مشيرا الى أن الولايات المتحدة تعمل كل شيء لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل واذا كان يجب ان يصنف احد بالإرهاب فجيب تصنيف الكيان الصهيوني الاجرامي .
ولفت ناطق الحوثيين إلى ان جماعته منعت مرور السفن المتجهة الى إسرائيل وهو نوع من الضغط على اسرائيل ولن نتوقف عن مواصلة نصرة غزة ولن نوقف عملياتنا في البجر الأحمر وسيتم مواصلة استهداف السفن التجارية المتجهة الى الموانيء الاسرائيلة ولن يتم التراجع عن هذا .