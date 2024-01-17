الهلال السعودي يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رسميا اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي ليصبح أولى صفقات النادي في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب الهلال الرسمي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو لتقديم رينان لودي لاعبا جديدا للفريق الأزرق، بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك حتى عام 2027. Alhilal_FC) January 17, 2024

يذكر أن الظهير الأيسر رينان لودي، البالغ من العمر 25 عاما، قد لعب سابقا لأندية أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونوتنغهام فورست الإنجليزي. ويحتل فريق الهلال، المركز الأول في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 53 نقطة حصدها من 19 جولة، حقق خلالها الأزرق 17 انتصارا وتعادل مرتين.