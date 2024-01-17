عاجل ..واشنطن تحسم خياراتها وتعلن الحوثيين منظمة إرهابية عالمية

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن وزير الخارجية الأمريكي ادراج جماعة الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية والقرار سينفذ خلال 30 يوما .

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ان حيثيات ادراج الحوثيين في قائمة الإرهاب تتمثل في شنهم هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة .

من جهته اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن أدرجت الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية وانه سيتم تنفيذ القرار خلال 30 يوما معتبرا أن ال30 يوما لتقييم تاثير القرار على الشعب اليمني والحيلولة دون أي تاثيرات سلبية على الشعب اليمني وانه سيتم استثناء دخول المواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية