مليشيا الحوثي تقتل مواطناً أمام أسرته وتختطف أربعة من أشقائه بعد مداهمة منزله بهذه المحافظة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 402

أقدمت ميليشيا الحوثي على مداهمة منزل مواطن وقتل طفل أمام أسرته واختطاف عدد من أشقائه.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر مليشيا الحوثي، داهمت منزل المواطن صالح منصر في مديرية “الحشوة”، بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) وقامت بقتل شقيقه “حامس” أمام الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر أن المليشسيات اختطفت 4 من أشقائه عقب مداهمة المنزل. وكثفت مليشيا الحوثي حملاتها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها خلال الآونة الأخيرة، في ظل استمرار الاحتقان الشعبي ضدها.