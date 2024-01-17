مليشيا الحوثي تقتل مواطناً أمام أسرته وتختطف أربعة من أشقائه بعد مداهمة منزله بهذه المحافظة

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أقدمت ميليشيا الحوثي على مداهمة منزل مواطن وقتل طفل أمام أسرته واختطاف عدد من أشقائه.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر مليشيا الحوثي، داهمت منزل المواطن صالح منصر في مديرية “الحشوة”، بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) وقامت بقتل شقيقه “حامس” أمام الأطفال والنساء.
وأضافت المصادر أن المليشسيات اختطفت 4 من أشقائه عقب مداهمة المنزل. وكثفت مليشيا الحوثي حملاتها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها خلال الآونة الأخيرة، في ظل استمرار الاحتقان الشعبي ضدها.