ميلشيا الحوثي تعزز مناطق سيطرتها بجنوب الحديدة وتحشد لنقاط التماس مع القوات المشتركة تحسبا لمواجهات محتملة

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اكدت مصادر محلية بالحديدة أن ميلشيا الحوثي تواصل تحشيد المقاتلين لتعزيز صفوف عناصرها في المناطق التي تسيطر عليها بالحديدة تحسبا لاي تحركات محتملة من القوات المشتركة التي تتمركز في الساحل الغربي .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان ميلشيا الحوثي عززت العديد من مناطق سيطرتها بجنوب الحديدة وبخاصة مديريتي "الجراحي وحيس" جنوبي الحديدة الى جانب منطقة "البرح"غربي محافظة تعز.
وتزامن تحشيد مليشيا الحوثي مع رفع القوات المشتركة مستوى التأهب وتصاعد توجسات الحوثيين من إمكانية تقدم الأخيرة لاستعادة السيطرة على المناطق التي انسحبت منها بموجب اتفاق "ستوكهولم " ومواجهة ذات السيناريو الذي حدث في العام 2018م عندما كادت الميلشيا ان تفقد سيطرتها على الحديدة بعد تمكن القوات المشتركة وقوات الجيش الوطني من اكتساح خطوط دفاعها المتقدمة والوصول الى داخل مركز المحافظة وتحرير مطار الحديدة الدولي قبيل ان تضطر للانسحاب بفعل ضغوط أمريكية وبريطانية.
سيطرت جماعة الحوثي في اليمن على مناطق واسعة في محافظة الحديدة غربي البلاد بعد انسحاب القوات المشتركة من مواقع عدة في المحافظة الساحلية فيما قالت الأمم المتحدة إنها "تتابع الوضع عن كثب".