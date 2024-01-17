مليشيا الحوثي تقصف بصواريخ الكاتيوشا منطقة مريس بالضالع

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استهدفت ميليشيا الحوثي بقصف صاروخي مناطق مأهولة بالسكان شمالي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت منطقة مريس بصواريخ الكاتيوشا، وسط سلسلة انتهاكات ترتكبها في مختلف مناطق المحافظة متسببا بترويع الأهالي ورعاة الأغنام في ضواحي ارياف منطقة مريس.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على استهداف منطقة مرخزة، غربي قعطبة بهجوم شنته ثلاث مسيرات حوثية أسفر عنه إصابة طفلين ونفوق عدد من الابقار والاغنام، وتضرر مركبتين مدنيتين.