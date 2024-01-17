قيادي حوثي بارز : الحوثة عصابة اغرفت اليمن في الحرب والفساد والجوع ويدعو لاصطفاف وطني لمواجهة المؤامرة الحوثية

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصف رئيس المجلس السياسي السابق لجماعة الحوثي "صالح هبرة" الحوثيين بانهم "عصابة أغرقت اليمن في الفساد والحروب والمجاعة" داعيا الى اصطفاف وطني من كافة المكونات اليمنية لمواجمة " المؤامرة الحوثية" .

واتهم "هبرة" في منشور له – اطلع عليه مأرب برس- جماعة الحوثي بخيانة الشعب معتبرا أن "الحوثيين خانوا الشعب اليمني وتنكروا على مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شاركوا فيه بناء على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي وتحولوا إلى "قوة احتلال" تسعى لفرض سيطرتها على كل أرجاء اليمن بالقوة والعنف، وتقمع كل من يعارضها أو ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية" .

وشدد هبرة على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، مؤكداً أن الحل الوحيد هو بناء دولة مدنية اتحادية تحترم التنوع والتعددية وتضمن الحقوق والحريات للجميع كما دعا الى التحد والتضامن في الحوثيين " وعدم الانتظار على أي دولة أو جهة خارجية لإنقاذهم، مشيراً إلى أن كل الدول لها مصالحها الخاصة ولا تهتم بمعاناة الشعب اليمني وان اليمن تحولت فعليا إلى ساحة صراع ".