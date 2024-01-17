عاجل : مصادر أمريكية تستعد لتصنيف الحوثيين على قائمة الارهاب العالمي الساعات القادمة.. وهذه مكاسب الشرعية بعد التصنيف

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 176

قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية" بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وذكرت أن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، اليوم الأربعاء، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من على القائمة بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.

من جهتها اكدت مصادر قانونية لـ"مأرب برس" أنه في حال صدر قرار من الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين كتنظيم مسلح إرهابي فأن هذا القرار سيعفي الحكومة الشرعية من أي التزامات أو اتفاقيات ابرمت مع جماعة الحوثي وسيعتبر اتفاق "ستوكهولم " الذي ابرم في العام 2018م غير ملزم كما سيمكن الحكومة الشرعية من اللجوء الى خيار الحسم العسكري باعتبارها تواجه حركة تمرد مسلحة".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين اعتبارا من منتصف فبراير، وهو ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى.

ويأتي القرار المرتقب في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر شحن حيوي للتجارة العالمية، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي ردًا على ذلك. وكثف المتمردون الحوثيون هجماتهم ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حماس.