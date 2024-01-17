المغرب يبدأ رحلة البحث عن لقب كأس إفريقيا بمواجهة تنزانيا.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 94

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره التنزاني، ضمن المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا.

ويبحث منتخب المغرب "أسود الأطلس" عن اللقب القاري الثاني له، الذي طال انتظار منذ تتويجه بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 1976 في النسخة التي استضافتها إثيوبيا.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا:

من المقرر تبدأ مباراة المغرب وتنزانيا مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (18:00) بتوقيت المغرب، على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

ويشهد اليوم أيضا المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة (F) أيضا، وستجمع منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا.

ويشارك المنتخب المغربي في البطولة القارية بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين الإفريقي والعربي.

ويتفوق منتخب المغرب على نظيره التنزاني في تاريخ المواجهات بينهما بواقع أربعة انتصارات آخرها قبل شهرين في "دار السلام" بهدفين من دون رد، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مقابل فوز وحيد لتنزانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي بالقوة الضاربة في مستهل مشواره الإفريقي، أمام تنزانيا، على أن يكون التشكيل المتوقع كتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، ياسين سايس، نصير مزراوي

خط الوسط: سفيان أمرابط، حكيم زياش، أمين حارث، بلال الخنوس في الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023: من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت "بي إن سبورتس" أن هذه المباراة سيتم بثها على قناتي:

كما يمكن متابعة مباراة المغرب وتنزانيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

وأفاد عدد من الصحف المغربية، بأن مباراة "أسود الأطلس" ضد تنزانيا سيتم بثها عبر قناة الرياضية المغربية TNT.