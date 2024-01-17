باكستان توجه تهديدا مباشرا لإيران وتعلن حقها في الرد

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى طهران، ومنع سفير إيران لديها من العودة إلى مقر عمله، وتعليق الاجتماعات الثنائية، ردا على القصف الإيراني.
يأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "القصف الإيراني داخل أراضينا عمل غير قانوني وغير مقبول ولا مبرر له ونحتفظ بحق الرد.. استدعينا سفيرنا لدى إيران ولم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن".
واستدعت الخارجية الباكستانية أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.
وكانت طهران شنت في اليومين الماضيين أيضا، هجومين صاروخيين، الأول على أهداف قالت إنها للموساد الإسرائيلي في أربيل عاصمة كردستان العراق، شمال العراق، والثاني في سوريا على مواقع لداعش الذي تبنى التفجير الأخير الذي استهدف مرقد قاسم سليماني في الثاني من يناير الجاري وأودى بحياة العشرات من الزوار.