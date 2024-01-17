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ترتيب مجموعات كأس آسيا بعد الجولة (1) ونتائج جميع المباريات حتى الآن

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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نتائج جميع مباريات الجولة الأولى في كأس آسيا قطر2023

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

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