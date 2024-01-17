باكستان توجه تهديدا مباشرا لإيران وتعلن حقها في ابرز ترتيب مجموعات كأس آسيا بعد الجولة (1) ونتائج جميع المباريات حتى الآن 26 منظمة يمنية ودولية تدق ناقوس الخطر.. كيف سيؤثر التصعيد بالبحر الأحمر على الوضع الإنساني ووصول المساعدات الى اليمن؟ قرار لفرنسا يحسم أمر مشاركتها في الضربات العسكرية على مواقع في اليمن منظمة تكشف قيام الحوثيين بعمل إجرامي يعرض حياة 400 شخص للخطر وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم.. ''كانوا في صنعاء وذمار وجرى نقلهم الى الحديدة'' بيان لليمن يدين بشدة ''عدوان ايراني جبان'' استهدف دولة شقيقة كأس إفريقيا.. المغرب يسعى إلى كسر عقدة دامت 48 عاماً كأس إفريقيا.. بوركينا فاسو تهزم موريتانيا بـ جزائية قاتلة باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب فلكي روسيا تجدد رقمها القياسي في تصدير الحبوب المسجل قبل 3 سنوات
نتائج جميع مباريات الجولة الأولى في كأس آسيا قطر2023
ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى