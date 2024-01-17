باكستان توجه تهديدا مباشرا لإيران وتعلن حقها في ابرز ترتيب مجموعات كأس آسيا بعد الجولة (1) ونتائج جميع المباريات حتى الآن 26 منظمة يمنية ودولية تدق ناقوس الخطر.. كيف سيؤثر التصعيد بالبحر الأحمر على الوضع الإنساني ووصول المساعدات الى اليمن؟ قرار لفرنسا يحسم أمر مشاركتها في الضربات العسكرية على مواقع في اليمن منظمة تكشف قيام الحوثيين بعمل إجرامي يعرض حياة 400 شخص للخطر وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم.. ''كانوا في صنعاء وذمار وجرى نقلهم الى الحديدة'' بيان لليمن يدين بشدة ''عدوان ايراني جبان'' استهدف دولة شقيقة كأس إفريقيا.. المغرب يسعى إلى كسر عقدة دامت 48 عاماً كأس إفريقيا.. بوركينا فاسو تهزم موريتانيا بـ جزائية قاتلة باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب فلكي روسيا تجدد رقمها القياسي في تصدير الحبوب المسجل قبل 3 سنوات
أعربت منظمات غير حكومية عن "قلقها البالغ" إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علّقت عملياتها بسبب "مخاوف" أمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين.
وفي الأيام الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع عسكرية للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين حركة حماس وإسرائيل.
وأعربت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها "سايف ذي تشيلدرن" و"المجلس النرويجي للاجئين" في بيان مشترك مساء الثلاثاء، عن "قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر".
وأكدت أن المنظمات الإنسانية "بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح".
ويغرق اليمن، وهو أصلًا الدولة الأشد فقراً في شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وبعد نحو عامين من إعلان هدنة في أبريل 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.
وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية "اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل".
ولم تحدد المنظمات الموقّعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علّقت عملياتها أو التي تدرس ذلك.
وتوقّعت أن "المزيد من التصعيد قد يُرغم المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية".
ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للعيش، وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وأوضحت أن "ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، ستفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلًا، وستزيد الاعتماد على المساعدات".
وقلّص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعداته الغذائية في اليمن العام الماضي، بسبب نقص التمويل الدولي وخلافات مع الحوثيين.