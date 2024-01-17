بيان لليمن يدين بشدة ''عدوان ايراني جبان'' استهدف دولة شقيقة

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها بأشد العبارات العدوان الإيراني الجبان على جمهورية العراق الشقيق وقصفها بالصواريخ البالستية مدينة اربيل في اقليم كردستان والذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

واكدت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان اليوم الاربعاء إن هذا العدوان يستهدف سيادة وأمن واستقرار العراق..مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه الاعتداءات الإيرانية.

كما اكد البيان، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات في مواجهة الاعمال العدائية الإيرانية للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية مواطنيه..مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

في سياق متصل أعلن العراق أنه قدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتعلق بالهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل شمالي البلاد ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

واشارت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي، الى إنها قدمت الشكوى أمس الثلاثاء بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.

وكان العراق قرر أمس استدعاء سفيره لدى طهران بغرض التشاور بالإضافة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.