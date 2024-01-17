كأس إفريقيا.. بوركينا فاسو تهزم موريتانيا بـ جزائية قاتلة

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حقق منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء، الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب موريتانيا 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة بعد تحقيقه الفوز، بعد تعادل منتخبي الجزائر وأنغولا، يوم الاثنين، في نفس المجموعة بهدف لكل منهما.
وسجل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب بوركينا فاسو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، ويلعب في نفس اليوم منتخب موريتانيا مع أنغولا