المنتخب السعودي يقلب موازين المواجهات وينتزع الصدارة من المنتخب العماني في فوز ثمين

الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قلب المنتخب السعودي تأخره إلى فوز مثير 2 ــ 1 على عمان في أولى مواجهاته بكأس آسيا في قطر، ليدشن مشواره بطريقة مثيرة حبست أنفاس الآلاف من جماهيره في «استاد خليفة» بالدوحة،

وسجل عبد الرحمن غريب وعلي البليهي هدفي التعادل والفوز، فيما سجل لعمان صلاح اليحيائي من ضربة جزاء.

وحصد الأخضر بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة من البطولة. (تصوير: علي خمج